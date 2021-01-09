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لماذا أصدر مرصد الأزهر فيديو بـ 12 لغة حول الحرية الدينية.. تفاصيل

السبت 09/يناير/2021 - 04:46 م
مرصد الأزهر يصدر
مرصد الأزهر يصدر فيديو بـ 12 لغة حول الحرية الدينية
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أسامة علي
كشف عبد الغنى هندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سبب إصدار مرصد الأزهر الشريف فيديو بـ 12 لغة حول الحرية الدينية.
وأوضح "هندى" خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن المكتبة الاسلامية تحولت من مكتبة فى البيوت والكتب  إلى مكتبة رقمية عبر الفيديوهات، معقبا:" الأزهر الشريف إنتبه لهذا الأمر، وكان لابد على المؤسسات الدينية أن تصدر محتوى رقمي جديد يعبر عن الفهم الصحيح للدين".

وأصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم، السبت، تقريرًا مصورًا باثنتي عشرة لغة تحت عنوان: «الحرية الدينية.. مبدأ إسلامي أصيل»؛ وذلك في إطار سلسلة الإصدارات المرئية التي ينشرها المرصد باللغة العربية واللغات الأجنبية.

وأكد المرصد في تقريره أن الحرية الدينية أحد أهم المبادئ التي أقرَّها الإسلام بوضوح في قول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، وذلك قبل أن تفطن المنظمات الدولية إلى أهمية إطلاق مفهوم الحريات.

كان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكَّد في كلمته خلال مؤتمر «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل»، أن الإسلام ينبِّهنا إلى «حق أصيل فطر الله الإنسان عليه، وهو حق الحرية والتحرر من الضغوط، وبخاصة ما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد والتمذهب»، وأن النصوص الدينية قد أسَّست لحق الحرية والتحرر.
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