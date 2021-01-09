اليمن يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال ميليشيا الحوثي

دعت الجمهورية اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال مليشيا الحوثي الإجرامية، التي تهدف إلى إنهاء العملية السياسية برمتها وتقويض جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها، واستمرار معاناة الشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن تلك الدعوة جاءت خلال مباحثات أجراها المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، اليوم /السبت/، مع عدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، تناولت تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وتفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها مطار عدن الدولي.

وقال السعدي - خلال لقائه المندوبة الدائمة لسانت فينسنت والجرينادين والمندوب الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، والنائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة - "إن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران هي التي قامت بهذا العمل الإرهابي الذي استهدف الحكومة والتي شُكلت بموجب اتفاق الرياض ورحب بها المجتمع الدولي وشركاء السلام".

وأضاف "أن هذا الفعل الإجرامي لن يثني الحكومة عن القيام بمهامها في استعادة الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب"، مشيرًا الى أن الهجوم الإرهابي يزيد الحكومة صلابة وثباتا في مواجهة التحديات.

من جانبهم، عبر المندوبون الدائمون لدول لسانت فينسنت والجرينادين والمكسيك وروسيا لدى الأمم المتحدة، عن إدانة بلدانهم الشديدة للهجوم الإرهابي الشنيع، وإدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والترحيب بإعلان حكومة الكفاءات السياسية ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن.



