أوهموهم بالعمل في ليبيا .. 3 شباب يتهمون مصريا و4 ليبيين بالنصب عليهم

اتهم ٣ شباب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية شخص مصري و٤ آخرين من دولة ليبيا بإيهامهم بإمكانية توفير فرص عمل لهم بدولة ليبيا "هجرة غير شرعية " مقابل ٢٥٠٠ دولار لكل منهم ، وقاموا بدفع جزء من المبلغ أثناء توجههم للسفر فوجئوا بعدم وجود تاشيرات أو تذاكر للسفر



ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود محضر محرر لمركز شرطة السنبلاوين بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر يتضمن بلاغ كل من "عادل ع. ف " ،٢٣ عاما ، دبلوم زراعة و شقيقه "محمد .ع.ف " ٣٤ عاما ، كهربائى سيارات ، و"محمود .ع. م " ،٣٢ عاما عامل ، وجميعهم يقيمون قرية الزهايرة دائرة المركز ، بقيام كل من "إبراهيم ح. ال " مصري الجنسية " وعدد "٤" اشخاص ليبى الجنسية ، وهم كل من " نوري .ع.ال " ،"وفتحي .ال" ،" عمر . ع.م " ،" طارق .ال" بإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم وتسفيرهم الى دولة ليبيا عن طريق دولة الإمارات " هجرة غير شرعية" مقابل مبلغ مالى وقدره "٢٥٠٠ دولار امريكى " لكل منهم ، وقيامهم بدفع مبلغ مالى " ٨٠٠ دولار أمريكى " لكل منهم وتسديد باقى المبلغ عند وصولهم .



وأثناء قيام المبلغين بالتوجه الى مطار برج العرب بالإسكندرية للسفر إلا أنه فوجنوا بعدم وجود تأشيرات أو تذاكر للسفر فقاموا بالإبلاغ ، وعدم تحصلهم حتى الآن على المبالغ المالية السابق دفعها للمذكورين قيد المحضر برقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين ، وجارى العرض على النيابة العامة.