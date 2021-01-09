بعد 60 سنة .. رسالة مهمة تصل لـ مسن بالمصادفة البحتة

قد تنتظر رسالة أسبوعا أو شهرا و ربما عاما، و لكن أن تنتظر رسالة من أحدهم 60 عاما، لا يفعلها سوى شخص لم تتمكن الايام من أن تنسيه صديق عمره و تنزع محبته من قلبه.





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية فإن مواطنا بريطانيا بالغا من العمر 69 عاما، عثر على رسالة من أحد أصدقائه أرسلها له عبر البريد منذ 60 عاما عندما كان يسكن في مدينة اسيكس البريطانية.





روى الرجل انه عثر على الرسالة التي ارسلها له صديقه منذ 60 عاما، عن طريق الصدفة البحتة، اثناء بيع بعض المواطنين لأغراضهم القديمة متجر لبيع الأشياء القديمة ، فوجد رسالة من صديقه القديم الذي لطالما كان يبحث عن عنوانه بعد علمه بسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية .





الغريب في الأمر أن الرسالة من 60 عاما، و بها تفاصيل تخص صداقتهما و أنهما كان يتفقان على المقابلة في وقت قريب ، و هي ستينيات القرن الماضي و لكن لم يتمكنا من ذلك.





علم الرجل أن صديقه غادر إلى الولايات المتحدة الامريكية من 60 عاما، و حاول البحث عنه عندما عثر على الرسالة التي ارسلها له عبر البريد و لكنه اكتشف أن صديقه توفى منذ عام 2007 .