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برلمان

برلماني يطالب باستغلال مونديال اليد للترويج السياحي والاستثماري والأمني لمصر

السبت 09/يناير/2021 - 07:46 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب ايمن عثمان عضو مجلس النواب، على الدعم التام الذي قدمه الرئيس السيسي لإنجاح استضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في الفترة من 13-31 يناير 2021 الجاري، مطالبا باستغلال الحدث في الترويج السياحي والاستثماري والأمني لمصر

وقال إن إقامة البطولة في هذا التوقيت انتصار للأمن والاستقرار في مصر من جهة. وانتصار لارادة الدولة ودعم الرئيس السيسي لإقامة هذه البطولة الضخمة على أرض مصر من جهة ثانية.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن مصر لم تدخر جهدا لإنجاحها وقد وصلت إنشاءات البطولة إلى نحو 3.2 مليار جنيه، كما أن هناك استثمارات في مجال البنية التحتية وصلت إلى نحو 28 مليار جنيه.

وأشار عثمان إلى أن البطولة، أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق في الفترة الحالية في العالم، باعتبار لعبة كرة اليد ثاني أكبر رياضة شعبية في العالم بعد كرة القدم.

 وشدد عضو مجلس النواب، ان أنظار العالم ستكون معلقة بمصر خلال الفترة القادمة لمتابعة فعالياتها، مضيفا أن السنوات الماضية، شهدت دعما غير مسبوق من جانب الرئيس السيسي، للارتقاء بالرياضة المصرية ومساندة ودعم أنديتها وتطوير مراكز الشباب والاهتمام بالشباب انفسهم.

 ولفت إلى الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي، لتفشي فيروس كورونا محليا وعالميا قد أبعد الجمهور بعض الوقت عن الألعاب وممارسة الرياضة، لكن الدولة لم تتوانى عن واجباتها في التنمية والتطوير.
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