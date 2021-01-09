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مرأة

ملابس جريئة.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

السبت 09/يناير/2021 - 06:12 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار وهى مرتدية بلوفر مكشوف الصدر ونسقت معه جيب باللون الابيض .


ويعقد المخرج هادي الباجوري عددا من جلسات العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، ووضع اللمسات الأخيرة قبل طرحه خلال مطلع العام المقبل.


فيلم جارة القمر بطولة ياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي ولكن يحدث ما غير متوقع.


وعن أحدث أفلامها، فقط تجاوز فيلمها لص بغداد الـ 19 مليون جنيه مصري في أسبوعه الثاني، ليحقق أعلى انطلاقة في شباك التذاكر.


الفيلم هو الأول لياسمين رئيس من نوعية الأكشن كوميدي، وقد لاقت شخصيتها قبولًا من قبل الجماهير والنقاد.
ملابس جريئة.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها
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