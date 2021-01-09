مقتل 3 أشخاص .. تفاصيل تحطم طائرة غرب روسيا

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تحطم طائرة خفيفة غرب روسيا.





أفادت مصادر مطلعة بمقتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة لينينجراد غرب روسيا، أمس الجمعة ، وقد أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة خفيفة انطلقت في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من مطار جوستيليتسي في مقاطعة لينينجراد تحطمت بعد مرور وقت وجيز من إقلاعها.





وقد نقلت وكالة "تاس" عن مصادر في نيابة النقل وخدمة الإسعاف في مقاطعة لينينجراد أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص ونجم عن اصطدام طائرة من طراز "Piper" كان على متنها عدة أشخاص مع طائرة أخرى من نوع "Cessna"، ما أسفر عن تحطم الأولى بينما تمكن قائد الثانية من الهبوط بسلام.





وزعمت المصادر نجاة طفل كان على متن طائرة "Piper"، لكن وزارة الطوارئ نفت صحة هذه المعلومات.



