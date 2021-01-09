ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مقتل 3 أشخاص .. تفاصيل تحطم طائرة غرب روسيا

السبت 09/يناير/2021 - 06:15 م
طائرة
طائرة
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد  تحطم طائرة خفيفة غرب روسيا. 

أفادت مصادر مطلعة بمقتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة لينينجراد غرب روسيا، أمس الجمعة ، وقد أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة خفيفة انطلقت في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من مطار جوستيليتسي في مقاطعة لينينجراد  تحطمت بعد مرور وقت وجيز من إقلاعها.

وقد نقلت وكالة "تاس" عن مصادر في نيابة النقل وخدمة الإسعاف في مقاطعة لينينجراد أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص ونجم عن اصطدام طائرة من طراز "Piper" كان على متنها عدة أشخاص مع طائرة أخرى من نوع "Cessna"، ما أسفر عن تحطم الأولى بينما تمكن قائد الثانية من الهبوط بسلام.

وزعمت المصادر نجاة طفل كان على متن طائرة "Piper"، لكن وزارة الطوارئ نفت صحة هذه المعلومات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة صوت لؤلؤ.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ نور عبد السلام

ملابس جريئة.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها