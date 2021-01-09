نشرة كورونا الفنية| ممثلة جديدة تصاب بالفيروس.. استقرار حالة يسرا وماجد المصري.. وشفاء إيناس الدغيدي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:





فنانة جديدة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت النجمة التركية سونجول أودان والتى اشتهرت فى الوطن العربية بشخصية نور فى المسلسل التركى الذى حمل نفس الاسم واشتهرت باسم نور ومهند اصابتها بفيروس كورونا المستجد.





واحتفلت النجمة التركية بحفل زفافها العام الماضى حيث تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل زفاف النجمة التركية سونجول أودان - بطلة المسلسل التركي الشهير «نور» الذي تم إنتاجه عام 2005.









تطورات الحالة الصحية للنجمة يسرا

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن تطورات الحالة الصحية لعدد من الفنانين أبرزهم النجمة يسرا.





وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "الحمد لله بدأت اخبار الشفاء من كورونا.. عدد من الأصدقاء يقفون الآن على مشارف عبور الأزمة، الفنانة الكبيرة يسرا في رسالة صوتية أسعدتني أنها تجاوزت تماما المرحلة الصعبة".









شفاء المخرجة إيناس الدغيدى

وكشف الناقد طارق الشناوى ايضا عن شفاء المخرجة ايناس الدغيدى من خلال منشورا عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" إيناس الدغيدي أكدت شفاءها التام"





استقرار حالة الفنان ماجد المصرى