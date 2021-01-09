غدا.. البنوك تعود للعمل بعد إجازة عيد الميلاد





وبحسب مصادر مصرفية لـ" صدي البلد" فإن البنوك حرصت من خلال فروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية، علي امداد ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد للتيسير علي المواطنين و خصوصا الأخوة الأقباط في تدبير احتياجاتهم من السلع والمنتجات المختلفة خلال فترات العيد بتكليفات من البنك المركزي المصري.





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وكان البنك المركزي المصري قرر الأربعاء الماضي تعطيل العمل بالبنوك في الخميس التالي له واعتباره يوم إجازة رسمية .





بموجب قرار الإجازة فقد حصلت البنوك علي 3 أيام إجازة من بينها يومي العطلة الأسبوعية المقررة للجهاز المصرفي.