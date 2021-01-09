ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية

السبت 09/يناير/2021 - 07:53 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
قام الطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج الدولى ، بالاستلام المبدئى لمشروع مجموعة مخازن مطار سوهاج الدولى ، والذى أنشئ وفقًا لأحدث طراز معمارى ، وذلك ضمن انجازات الشركة المصرية للمطارات ودعمها لمنظومة تطوير الهيكل الادارى لجميع المطارات ، وطبقًا لتوجيهات الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات ، باستكمال المشروعات وعمليات التطوير المستمرة فى المطارات لدفع عجلة العمل إلى الأمام .

يأتي تطوير مخازن المطار فى إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على متابعة أعمال تطوير المطارات التابعة للشركة ، وتطوير كافة مرافق المطار ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتطوير وإعادة رفع البنية التحتية في كافة المطارات .

يذكر أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ، هنأ جميع العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي، لحصول المطار على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن ، والتى يمنحها مجلس المطارات الدولى «ACI» ، وذلك ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) .

انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية
انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية
انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية
انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية
انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية
انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية
انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مطارات سعودية ضمن الأكثر أمانًا بالشرق الأوسط.. تعرف عليها

أعلى مستوى خدمة.. مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو الدولية

في ظل كورونا.. مطار شرم الشيخ يتصدر قائمة المطارات الإقليمية الآمنة للسفر

بعد اعتماد مطار شرم الشيخ.. وزير الطيران: تطبيق ضوابط كورونا أولويتنا

ترشيحاتنا

7 أسبوعيا.. السعودية تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى قطر

القصة الكاملة لأزمة الممثل السكران .. رحاب الجمل: بيلف حشيش .. وباسم سمرة: معرفهاش .. والنقابة تتدخل

طبيب: لقاحات كورونا فى حالة يرثى لها أمام إصابات الفيروس

الممثل السكران.. رحاب الجمل تهاجم فنانا بسبب لف الحشيش

بعد ضرب والدها لها بالحزام.. 10 صور تثير الجدل لـ عبير صبري

شاهد.. محمد فضل يرثى نجله إسماعيل بكلمات مؤثرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. مشروب سحري يخلص من الوزن الزائد.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

احذر.. 10 أطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة

لماذا يصاب الإنسان بـ فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح ؟