انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية

قام الطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج الدولى ، بالاستلام المبدئى لمشروع مجموعة مخازن مطار سوهاج الدولى ، والذى أنشئ وفقًا لأحدث طراز معمارى ، وذلك ضمن انجازات الشركة المصرية للمطارات ودعمها لمنظومة تطوير الهيكل الادارى لجميع المطارات ، وطبقًا لتوجيهات الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات ، باستكمال المشروعات وعمليات التطوير المستمرة فى المطارات لدفع عجلة العمل إلى الأمام .





يأتي تطوير مخازن المطار فى إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على متابعة أعمال تطوير المطارات التابعة للشركة ، وتطوير كافة مرافق المطار ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتطوير وإعادة رفع البنية التحتية في كافة المطارات .





يذكر أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ، هنأ جميع العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي، لحصول المطار على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن ، والتى يمنحها مجلس المطارات الدولى «ACI» ، وذلك ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) .



