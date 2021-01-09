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مهندس شارك في بناء السد العالي: الإعلام كان يحفزنا للعمل 3 ورديات

السبت 09/يناير/2021 - 08:00 م
السد العالي
السد العالي
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أسامة علي
قال المهندس نبيل فوزى أحد المهندسين الذين شاركوا فى بناء السد العالى، إن المشكلة قبل بناء السد، كانت في زيادة السكان بما لا يتناسب مع المساحة المنزرعة من الأراضى الزراعية، بناء على ذلك شرعت مصر فى بناء السد العالى لتخزين المياه والتوسع فى الأراضي الزراعية. 

وأوضح فوزي، خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن البنك الدولي وضع شروطا مجحفة لتمويل بناء السد العالى، ثم رفض التمويل وبعد ذلك لجأنا للاتحاد السوفيتى لتمويل بناء السد العالى، وبدأ البناء الذي انتهى في يوليو 1970.

وأكد المهندس نبيل فوزى أحد المهندسين الذين شاركوا فى بناء السد العالى، أنه كان للإعلام المصرى دور هام فى تحفيز الدولة المصرية على ضرورة الانتهاء من بناء السد العالى فى الوقت المحدد، معقبا:" الإعلام كان كويس وكان يدفعنا للعمل 3 ورديات رغم الظروف الصعبة".

ولفت نبيل فوزى، إلى أن بعد بناء السد العالى تغيرت حصتي مصر والسودان من مياه نهر النيل، بناء على اتفاقية بين الدولتين، لافتا إلى أنه فى 1993 تم توقيع اتفاقية بين مصر وأثيوبيا بعدم الإضرار بحصة كل دولة من المياه.
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