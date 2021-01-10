البنوك تبدأ عملها .. اليوم

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصرية، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10-1-2021، عملها بعد إجازة عيد الميلاد المجيد التي قررها البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي.
وبحسب مصادر مصرفية لـ" صدي البلد" فإن البنوك حرصت من خلال فروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية، علي امداد ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد للتيسير علي المواطنين و خصوصا الأخوة الأقباط في تدبير احتياجاتهم من السلع والمنتجات المختلفة خلال فترات العيد بتكليفات من البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضا:
وكان البنك المركزي المصري قرر الأربعاء الماضي تعطيل العمل بالبنوك في الخميس التالي له واعتباره يوم إجازة رسمية .
بموجب قرار الإجازة فقد حصلت البنوك علي 3 أيام إجازة من بينها يومي العطلة الأسبوعية المقررة للجهاز المصرفي.