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لن يسامحهم التاريخ.. أحمد موسى: إعلاميون كانوا يصفون الإخوان بالثوار.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 07:58 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك إعلاميين وإعلاميات كانوا يصفون الإخوان ومنفذي أعمال الشغب في 2011 بانهم ثوار، مضيفا:" ارتكبوا جرائم في حق مصر ولن يسامحهم التاريخ".
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  عناصر جماعة الإخوان الإرهابية نفذت اعمال شغب كثيرة في مصر في الفترة من 2011 وحتى 2013".

وتابع :"  أي فرد يقترب من مؤسسات الدولة خائن وإرهابي أيا كان صفته".

وأكمل موسى:" فترة أحداث شغب وعنف الإخوان  تعتبر أسوأ فترة في تاريخ مصر وثورة 30 يونيو عزلت جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع:" أمريكا دافعت عن الإرهابيين في مصر المنفذين لأعمال الشغب والعنف والحرق ووصفتهم بأنهم ثوار بينما من هاجم الكونجرس كانوا رعاع وإرهابيين".
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