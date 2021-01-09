لن يسامحهم التاريخ.. أحمد موسى: إعلاميون كانوا يصفون الإخوان بالثوار.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك إعلاميين وإعلاميات كانوا يصفون الإخوان ومنفذي أعمال الشغب في 2011 بانهم ثوار، مضيفا:" ارتكبوا جرائم في حق مصر ولن يسامحهم التاريخ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عناصر جماعة الإخوان الإرهابية نفذت اعمال شغب كثيرة في مصر في الفترة من 2011 وحتى 2013".





وتابع :" أي فرد يقترب من مؤسسات الدولة خائن وإرهابي أيا كان صفته".





وأكمل موسى:" فترة أحداث شغب وعنف الإخوان تعتبر أسوأ فترة في تاريخ مصر وثورة 30 يونيو عزلت جماعة الإخوان الإرهابية".



