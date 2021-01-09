الحجر الزراعى يعلن استئناف تصدير الموالح المصرية إلى الصين

كشف الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرى، عن نجاح المفاوضات مع الجانب الصيني في استئناف تصدير الموالح المصرية للسوق الصينية بدًءا من اليوم.





وقال" العطار "إنه منذ الأربعاء الماضي، نخوض مفاوضات مكثفة كُللت بالنجاح منذ ما يقرب من نصف ساعة اليوم لإعادة تصدير الموالح واستئناف تصديرها دون أي مشكلات مستقبلا.





وأشار إلى أن التصدير لم يكن متوقفا بل كان هناك بعض الشحنات الموجودة في المواني الصينية لم يتم الإفراج عنها لوجود بعض المطالب والاشتراطات التي طلبتها الصين، وهذه الإجراءات كانت من الممكن أن تؤدي لوقف تصدير الموالح لمدة شهرين ما يعني ضياع الموسم التصديري للموالح.





وكشف أنه الثلاثاء المقبل، سيتم التفتيش من الحجر الزراعي المصري على 3 مزارع مباشرة على الهواء وبثها للجانب الصيني عبر الفيديو كونفرانس.





كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قد أكد في تصريحات صحفية، إن الجانب الصينى طالب بإرجاء تصدير الموالح المصرية لحين الانتهاء من التفاوض بين الحجر الزراعى المصرى والحجر الزراعى فى الصين، وذلك بعد أن طالب الجانب الصينى بمتطلبات تخص التفتيش على المحاصيل عبر الفيديو كونفرانس، والتى اختلفت عن المتطلبات التى تم وضعها بين الجانبين عند بداية فتح التصدير إلى الصين.





وأن الجانب الصينى لم يلغى التعاقد مع الجانب المصرى، ولكن قرار تأجيل تصدير الموالح حتى لا يتم تعطيل الشحنات داخل المواني، يذكر أن مصر تصدر سنويا قرابة 217 ألف طن من البرتقال إلى السوق الصينية.



