سعر الدولار اليوم الأحد 10-1-2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية لليوم الخامس علي التوالي منذ الأربعاء الماضي وحتي مستهل اليوم الأحد الموافق 102-1-2021؛ ليبلغ متوسط سعر العملة الخضراء لدي البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه لدي بنكا " التجاري وفا إيجيبت وقناة السويس".





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وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بلوم، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، العقاري المصري العربي، المشرق، البركة، الأهلي، سايب، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، قطر الوطني الأهليQNB، الأهلي المتحد، مصر، الكويت الوطنيNBK، مصر إيران للتنمية".





وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "اتش اس بي سي، أبوظبي الأول، الاسكندرية، التعمير والاسكان ، أبوظبي الإسلامي ، العربي".





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع في بنك "الأمارات دبي الوطني".









ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي اليوناني، ABC، أبوظبي التجاري، القاهرة"





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه كأعلى سعر له ببنك فيصل الإسلامي لنحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع وكذلك البنك الزراعي المصري إلي 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.