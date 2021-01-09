وصلت لمرحلة التجمد.. أحمد موسى يروي موقفا تعرض له أثناء تصوير حلقة في النمسا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة تضرب عاصفة ثلجية العاصمة النمساوية فيينا، وهذه واقعة لم تحدث منذ عقود كبيرة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت في النمسا من أجل تصوير حلقة لتغطية زيارة الرئيس السيسي ودرجة الحرارة كانت 10 تحت الصفر واثناء تسجيل مقدمة البرنامج توقع المخرج أنني سوف أسجل 5 دقائق".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كنت بتكلم ومش حاسس بنفسي ورجلي بتنزل في الثلج والمخرج كان بردان جدا ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" وعملت مقدمة 45 دقيقة في عز الثلج وأنا مكنتش داري ببرودة الطقس".
ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى انه " بعد الانتهاء من المقدمة مكنتش عارف احرك رجلي ووصلت لمرحلة التجمد الفعلي ".