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توك شو

وصلت لمرحلة التجمد.. أحمد موسى يروي موقفا تعرض له أثناء تصوير حلقة في النمسا

السبت 09/يناير/2021 - 09:16 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة تضرب عاصفة ثلجية العاصمة النمساوية فيينا، وهذه واقعة لم تحدث منذ عقود كبيرة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت في النمسا  من أجل تصوير حلقة لتغطية زيارة الرئيس السيسي ودرجة الحرارة كانت 10 تحت الصفر واثناء تسجيل مقدمة البرنامج  توقع المخرج أنني سوف أسجل 5 دقائق".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  كنت بتكلم ومش حاسس بنفسي ورجلي بتنزل في الثلج والمخرج كان بردان جدا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  وعملت مقدمة 45 دقيقة في عز الثلج وأنا مكنتش داري ببرودة الطقس".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى انه " بعد الانتهاء من المقدمة مكنتش عارف احرك رجلي ووصلت لمرحلة التجمد الفعلي ".
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