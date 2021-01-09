وكالة الفضاء تكشف موعد بدء عمل مركز تجميع الأقمار الصناعية

قال الدكتور هيثم مدحت رئيس قطاع الأتصالات لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعى طيبة واحد أول خطوات مصر لدخول مجال الاتصالات الفضائية، وبديلا لكابلات الاتصالات الأرضية.
وأوضح مدحت خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن مركز تجميع الأقمار الصناعية اكبر مركز فى المنطقة، ويتم فيه جميع الأختبارات على الأقمار الصناعية قبل إطلاقها.
وأضاف رئيس قطاع الأتصالات لوكالة الفضاء المصرية، أنه خلال نهاية العام الحالي سيكون مركز تجميع الأقمار الصناعية جاهزا للعمل.
وقال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، القمر الصناعي "طبية 1"، يساهم فى نقل خدمة الإنترنت للمواطنين فى الأماكن النائية والتى تعانى من عدم وجود الانترنت أو ضعفه.