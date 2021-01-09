وكالة الفضاء تكشف موعد بدء عمل مركز تجميع الأقمار الصناعية





وأوضح مدحت خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن مركز تجميع الأقمار الصناعية اكبر مركز فى المنطقة، ويتم فيه جميع الأختبارات على الأقمار الصناعية قبل إطلاقها.





وأضاف رئيس قطاع الأتصالات لوكالة الفضاء المصرية، أنه خلال نهاية العام الحالي سيكون مركز تجميع الأقمار الصناعية جاهزا للعمل.







وأوضح القوصي خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن وصول الإنترنت إلى تلك المناطق، يدعم مشروعات التعليم والعلاج عن بعد،خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابع ا لرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية،أن القمر الصناعى "طيبة 1" يقدم خدمة ربط الجهاز الإدارى للدولة بشبكة تأمن تبادل المعلومات، مما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالاستغلال الأمثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة-1 لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة. وقال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، القمر الصناعي "طبية 1"، يساهم فى نقل خدمة الإنترنت للمواطنين فى الأماكن النائية والتى تعانى من عدم وجود الانترنت أو ضعفه.





قال الدكتور هيثم مدحت رئيس قطاع الأتصالات لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعى طيبة واحد أول خطوات مصر لدخول مجال الاتصالات الفضائية، وبديلا لكابلات الاتصالات الأرضية.