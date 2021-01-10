مصطفى بكرى: لأول مرة يوجد 70 شابًا و161 امرأة في مجلس النواب.. فيديو

قال مصطفى بكرى ، إن مجلس النواب القادم يضم لأول مرة 158 عضوا يمثلون 12 حزبا سياسيا فى القائمة الوطنية من أجل مستقبل مصر وهذا يؤكد على ضرورة تفعيل العملية الحزبية .





أوضح مصطفى بكرى، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو أديب ، أنه لأول مرة يوجد 70 شابا و161 امرأة فى مجلس النواب أى أن هذا المجلس يضم أحزاب معارضة قادرة على استجواب الحكومة وتتبنى قضايا الناس ومشاكلهم.





وكشف مصطفى بكرى ، أنه دستوريا الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها بعد انعقاد مجلس النواب ولكن جرى العرف على أن الحكومة تقوم بتقديم استقالتها ، وفى حال ذلك يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة.





أشار مصطفى بكرى ،إلى أن مصطفى مدبولى أدى دورا صعبا وتحمل على كاهله خطة مهمة فى ظل جائحة فيروس كورونا ، مؤكدا أنه سيحدث تعديل حكومى فى الفترة القادمة وأن القرار يرجع لرئيس الجمهورية.