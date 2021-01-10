وزير الرياضة لـ أحمد موسى: لا أجامل أحدا.. ومصر تمتلك البنية الأساسية لاستضافة أي حدث عالمي.. و20% نسبة حضور جماهير في مونديال اليد

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:

تأجيل انتخابات اتحاد الكرة هو الاحتمال الأرجح

تغيير قادم في قانون الرياضة.. ولا نفتري على أحد ولا أجامل أحدا

إنهاء إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية 100%

مصر تمتلك البنية الأساسية والخبرات التي تؤهلها لاستضافة أحداث عالمية كبرى

20 % نسبة حضور الجماهير في مباريات مونديال اليد

اتباع مفهوم الفقاعة الطبية لكل فرق مونديال اليد للحد من انتشار كورونا

تم تطوير وإنشاء صالات كرة اليد خلال عامين فقط





قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعليقا على استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، إن منتخب مصر خاض مباراة ودية مع اليابان وكانت تجربة أولى للتعرف على تشغيل الصالات والنظام المتبع في بطولة كأس العالم لليد .





وأضاف أشرف صبحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اليابان سوف تنظم أولمبياد طوكيو 2021 ونائب سفير اليابان كان متواجد معنا وأكد أن تجربة مصر مهمة لإتمام أولمبياد 2021".





وتابع :" يجب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والإجراءات التباعد الاجتماعي للحفاظ على كافة الفرق المشاركة في المونديال.





وأكمل الوزير:" صالات الكرة اليد المستضيفة لكأس العالم تضم أحدث التقنيات والتكنولوجيات في العالم "، ولفت صبحي :" الصالات مجهزة باحدث الوسائل والأجيال التكنولوجية، ولأول مرة في مصر يوجد مصنع مستلزمات للمنشآت الرياضية".





وأوضح أنه تم البدء في إنشاء صالات كرة اليد في آخر 2018 وتم الانتهاء منها في أقل من عامين.





وأضاف أن المدينة الرياضة ببرج العرب بها استاد كبير وصالة مغطاة لمباريات كرة اليد "، مضيفا:" تم تطوير مجمع صالات ستاد القاهرة ويعتبر من أكبر المجمعات التي بها صالات رياضية ، وتم وضع خطة لتطوير مجمع الصالات باستاد القاهرة بما يتماشى مع مصر الحديثة ".





وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون المدينة الرياضية أول منتجع رياضي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة .





وأضاف :" وصلنا لـ معدلات انجاز 100 % في كل الصالات الرياضية تمهيدا مونديال اليد 2021"، وتابع:" التلفزيون المصري حصل على حقوق البث لمباريات كأس العالم لليد".





وأكد أن الدولة المصرية قبلت التحدي من أجل إتمام تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر في ظل انتشار جائحة كورونا، مضيفا:" تم تشكيل لجنة عليا طبية للبطولة وتم وضع مفهوم الفقاعة الطبية بوضع كل الفرق والوفود المشاركة في فقاعة طبية للحفاظ على سلبية مسحات كل المشاركين في البطولة ".





وأضاف :" وزارة الصحة تستقبل الوفود والفرق المشاركة في المونديال بشهادة تثبت سلبية تحاليلهم الخاصة بفيروس كورونا ويتم استقبال فرق المنتخبات من سلم الطائرة من أجل اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ".





وتابع :" يتم غلق الفنادق على الفرق المشاركة في المونديال والفنادق بها فرق طبية من وزارة الصحة وبها غرف للعزل"، وأكمل :" هناك نموذج لتعقيم الصالات المغطاة، وهناك مكان محدد للصحفيين ولا يختلطون بأحد للحد من انتشار كورونا".





وأكد أن لجنة من الاتحاد الدولي لكرة اليد تتابع تفاصيل إنشاء المنشآت الرياضية وأكدت في أول تقرير استحالة الانتهاء من المنشآت الرياضية والصالات المستضيفة لكأس العالم لليد .





وأضاف :" كان هناك دعم من الرئيس السيسي والحكومة لاستكمال المنشآت، والتقرير الثاني للجنة الاتحاد الدولي أكدت أن هناك صعوبة في استكمال المنشآت الرياضية"، وتابع :" من 5 شهور أشار تقرير الاتحاد الدولي إلى استحالة الانتهاء من تطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة".





وأكمل :" بعد الانتهاء من التطوير لجنة الاتحاد الدولى انبهرت من سرعة الإنجاز وبأحدث التقنيات"، مضيفا:" صالات كرة اليد المستضيفة لكأس العالم تضم أحدث التقنيات والتكنولوجيات في العالم ".





وأوضح أنه بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا لكرة القدم أصبح لدينا شركة متخصصة في حجز تذاكر الحضور وهي تذكرتي، وشركة متخصصة للتأمين المدني.





وأضاف :" لدينا 3 هيئات قومية مصرية تعمل في القطاعات الرياضية مستعدة للتنظيم أي بطولة"، مضيفا:" "تذكرتي لديها نظام لحضور الجماهير للمباريات، لكن في ظل جائحة كورونا بدأنا بنسبة حضور 50 % للجماهير وتم تخفيض النسبة لـ 30% نسبة حضور ثم انخفضت لـ 20% ".





وأكمل : "ندرس مع الاتحاد الدولي إجراءات حضور الجمهور للمباريات للحفاظ على صحة الجماهير واتباع الإجراءات الاحترازية ".





وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها خطة مستقبلية لاستضافة أحداث رياضية عالمية، ، مضيفا:" الرئيس السيسي مهتم بإنشاء المنشآت الرياضية في كافة ربوع مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة".





وأضاف :" سيتم إنشاء استادات وفق أجيال جديدة وحديثة في علم إنشاء الاستادات في العالم، ودينا أجندة دولية ودراسات من أجل استضافات بطولات عالمية مثل كأس العالم والأولمبياد ومصر تمتلك البنية الأساسية وشبكة الطرق والخبرات البشرية التي تؤهلها لاستضافة أحداث عالمية كبرى ".





وأوضح أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مقامة على مساحة 92.5 فدان، مضيفا: " تم الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية 100% وبها اماكن ترفيه إجتماعي".





وتابع أشرف صبحي:" في المستقبل سيتم إنشاء مراكز خدمية أخرى والمدينة الرياضة تعتبر فخرا جديدا للعاصمة الإدارية وتخدم العاصمة الإدارية وسكان مدينة بدر والشروق والتجمع الخامس".





وأكمل أشرف صبحي:" نقدم نموذجا يجمع بين رفاهية الحياة الاجتماعية وتطوير الحياة الرياضية لأقصى درجة"، مضيفا:" نقوم بتطوير جميع استادات مصر ".





وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ان الرياضة أمن قومي، مضيفا:" نتابع الأندية بالقانون".





وأضاف: " سوف يحدث تغيير في قانون الرياضة في الجانب الخاص بالأندية، ولابد ان نحترم المواثيق الدولية الرياضية، لافتا:" التفتيش المالي والإداري مستمر وفقا لقانون الرياضة والوزارة تقوم بدورها ".





وأكمل :" نعطي جميع الأندية حقها ولا نفتري على أحد ولا أجامل احد ولجنة التفتيش تتابع كل الأندية وكل المؤسسات الرياضة تخضع للتفتيش المالي والرقابي "قال وأكد أن هناك اجتماعات مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري لبحث كيفية إجراء انتخابات اتحاد الكرة.





وأضاف صبحي: "قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وتأجيل انتخابات الجمعيات العمومية لـ 6 شهور، و لا نستطيع إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم في التوقيت الحالي وهذا ما نتمناه من الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة، لمساعدة مصر للمرور بهذه الفترة، ونحن لا نفرض شيئا على الاتحادات الدولية، والأرجح تأجيل انتخابات اتحاد الكرة، خاصة وأن الدورة الأولمبية بعد 5 شهور".



