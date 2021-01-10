مصطفى وزيري: مصر القديمة كان بها الكثير من لصوص المقابر

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن بدايات حبه وتعلقه للآثار المصرية وتاريخ مصر القديمة، لافتا إلى أنه تعلق بآثار مصر القديمة خلال فترة دراسته في المراحل الإعدادية خلال زياراته المدرسية حيث شده معبد الكرنك ووقع في غرابه.





وأضاف "وزيري" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، أنه مع أول اكتشاف أثري له خلال فترة عمله بالحفائر وكان في المقبرة الشرقية في الهرم، والتي كان أول من يدخلها، والتي ولدت لديه حب هذا العمل وحب تلك الاكتشافات وضرورة تكثيف جهد لمواصلة تلك المتعة البحثية والكشفية.





وأشار إلى أن المصري القديم لم يؤمن بالحياة الاولية وكان يعلم أن تلك الحياة ستنتهي بعد فترة معينة، وكان يؤمن بالحياة ما بعد الموت، لافتا إلى أنه بمجرد ما كان يتولى المصري القديم الحكم كان يفكر في تجهيز ما بعد الموت وإنشاء مقبرته الملكية.





وتابع أن المصري القديم لم يترك خلفه اي دليل خلفه يدل على مقبرته لمنع سرقة تلك المقبرة حتى أنه كانت تنشر اللصوص في مصر القديمة، وكانت أكثر انتشارا خلال فترة الأسرة 21 .