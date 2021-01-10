ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة حول الإحصاء التحليلي

الأحد 10/يناير/2021 - 03:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام هذه الدورات داخل دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا . 

وأكد المركز أنه سيتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.

وتقام هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

ومن هذه الدورات دورة حول  الاحصاء التحليلى spss يومى الثلاثاء و الاربعاء ١٢-١٣ يناير ٢٠٢١

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأحد.. جامعة حلوان تنظم دورة حول دور الإتيكيت والبروتوكول في العمل

اليوم.. جامعة حلوان تستضيف دورة حول دور هيئة التدريس في دعم الطالب المريض نفسياً

جامعة حلوان تنظم دورة حول نظم الساعات المعتمدة.. اليوم

جامعة حلوان:١٠ برامج تدريبية أون لاين لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر يناير

جامعة حلوان توضح الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال يناير 2021

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول مهارات الاتصال فى أنماط التعليم 12 يناير

ترشيحاتنا

لجنة إدارة الزمالك تكشف تفاصيل خناقة أعضاء النادي

أول دولة أفريقية وشرق أوسطية.. مصر تضع "كاميرا" فضائية بالمحطة الدولية

تجمع بين الجرأة والإثارة.. 10 إطلالات لـ منة فضالي

مصطفى وزيري: مصر القديمة كان بها الكثير من لصوص المقابر

تريند الفن.. باسم سمرة يرد على رحاب الجمل فى "لف الحشيش" ونقابة الممثلين تحيله للتحقيق

فستان جلد جريء.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اكتشاف أعظم وادي في الكون على كوكب المريخ | صور

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو

بعد هجوم زوجة تامر حسني عليها.. أجرأ إطلالات زينة تكشف عن أنوثتها