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الحزب الديمقراطي الأمريكي: ترامب انتهى وفقد شعبيته

السبت 09/يناير/2021 - 11:59 م
ترامب
ترامب
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شيرين عادل
قال مهدى عفيفى، عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى، إن أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى تمت نتيجة سنوات من شحن الشعب الامريكى ولكن ترامب أسقط الشعب فى المستنقع .

واكد  " عفيفى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc ، ان الرئيس الأمريكى ترامب فشل  فى التعامل مع ازمة كورونا كما انه قام بالتحريض  بشكل مباشر لاقتحام مكان مقدس وهو الكونجرس الأمريكى .


وتابع ، أن ترامب انتهى ولم يصبح له شعبية ، ونحن سعداء خاصة وان ترامب غير مرحب به على الاطلاق فى حضور تنصيب جو بايدن ومن المقرر أن يعقد فى ٢٠ يناير من الشهر المنصرم.


 
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