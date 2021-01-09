الحزب الديمقراطي الأمريكي: ترامب انتهى وفقد شعبيته

قال مهدى عفيفى، عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى، إن أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى تمت نتيجة سنوات من شحن الشعب الامريكى ولكن ترامب أسقط الشعب فى المستنقع .





واكد " عفيفى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc ، ان الرئيس الأمريكى ترامب فشل فى التعامل مع ازمة كورونا كما انه قام بالتحريض بشكل مباشر لاقتحام مكان مقدس وهو الكونجرس الأمريكى .









وتابع ، أن ترامب انتهى ولم يصبح له شعبية ، ونحن سعداء خاصة وان ترامب غير مرحب به على الاطلاق فى حضور تنصيب جو بايدن ومن المقرر أن يعقد فى ٢٠ يناير من الشهر المنصرم.



