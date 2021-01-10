حملة أمنية مكبرة بأسيوط .. ضبط 10 قطع أسلحة نارية و7 أفدنة بانجو





وقامت الأجهزة الأمنية بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى استهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب أسفرت جهودها عن ضبط (10 بنادق آلية - 8 خزن - 350 طلقة من ذات العيار) بحوزة (10متهمين) من بينهم (4) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى العديد من القضايا وضبط (7 أفدنة منزرعة بنبات البانجو المخدر - كمية قدرها 2 طن من نبات البانجو المخدر) بحوزة ( 4 متهمين).





كما تم ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية (إطلاق أعيرة نارية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات .