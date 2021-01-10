وفاة نائب رئيس المحكمة الدستورية

توفى منذ قليل المستشار الدكتور حمدان فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا ويعد المستشار حمدان فهمى من القضاة البارزين في المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد توليه أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014 والمتحدث باسمها.





المستشار حمدان فهمى تخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1979 وكان الثالث على دفعته، ثم تم تعيينه في عام 1980 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة ثم مندوبا ثم مستشارا، وظل يتدرج في المناصب القضائية حتى وصل نائبا بمجلس الدولة.





وفى عام 2007 حصل "فهمى" على درجة الدكتوراة من جامعة الإسكندرية عام 2007 عن "حجية أحكام القضاء الدستورى وآثارها"، وهو عضو جمعية الأدب العربى بالإسكندرية، وجمعية الكتاب والأدباء المصرية، كما تم ندب المستشار حمدان فهمى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لهيئة المفوضين، وفى يونيو 2010 وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة ليدخل ضمن تشكيلها.