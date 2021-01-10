بعد تعيينه بمجلس النواب.. علي جمعة: قوانين الأسرة تحتاج لإعادة نظر

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار الأسبق، وعضو مجلس النواب "المُعين"، إن قوانين الأسرة تحتاج لإعادة نظر فهناك ظلم من الرجل وآخر من المرأة والضحية تكون الطفل.





ولفت "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc، إلى أن تشريع قوانين الأسرة ستعمل على منع الظلم للأطفال خاصة عند الانفصال حتى تحقق سهولة فى الحياة أكثر، مشيرًا إلى أن القانون وحده لا يكفى ولكن هناك جانبا أخلاقياً عن طريق التدريس، الثقافة السائدة .





وأشار إلى أنه لابد من النظر أيضا إلى قضية الأفكار الهدامة التى تنتشر كسريان النار فى الهشيم بعضها مغرض، مدمر ويجب أن نواجه ذلك بتشريعات تقلل من مصائب هذه الأفكار الهدامة ولابد من مواجهتها بتشريعات صارمة.



