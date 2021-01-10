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توك شو

حالته مستقرة .. فتوح أحمد يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 01:58 ص
الفنان هادي الجيار
الفنان هادي الجيار
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حمزة شعيب
كشف الفنان فتوح أحمد، الوضع الصحي الحالي للفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الاولي المصرية"،: «الحالة مستقرة من امبارح، والفنان هادي كان حريصا جدا وملتزما بكافة الاجراءات الاحترازية».

ووجه رسالة للمصريين قائلا: "دعواتكم للفنان هادي الجيار ولكل المصابين داخل مصر وخارجها ويعدي الوباء على خير"، موضحا: "الفنان هادي الحياة في العناية المركزة ولكن غير موضوع على جهاز التنفس الصناعي، والحالة مستقرة والأطقم الطبية منعته من تناول المنوم وبنوجه التحية لكل الطاقم الطبي في مصر".
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