حالته مستقرة .. فتوح أحمد يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

كشف الفنان فتوح أحمد، الوضع الصحي الحالي للفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا.





وقال "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الاولي المصرية"،: «الحالة مستقرة من امبارح، والفنان هادي كان حريصا جدا وملتزما بكافة الاجراءات الاحترازية».





ووجه رسالة للمصريين قائلا: "دعواتكم للفنان هادي الجيار ولكل المصابين داخل مصر وخارجها ويعدي الوباء على خير"، موضحا: "الفنان هادي الحياة في العناية المركزة ولكن غير موضوع على جهاز التنفس الصناعي، والحالة مستقرة والأطقم الطبية منعته من تناول المنوم وبنوجه التحية لكل الطاقم الطبي في مصر".