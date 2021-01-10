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رياضة

العيار فلت ..رضا عبد العال عن أزمة فاروق جعفر وعبدالله جمعة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:55 ص
صدى البلد
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محمد سمير
علق رضا عبد العال، على رد عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، على تصريحات فاروق جعفر، عضو اللجنة الفنية بالقعلة البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال رضا عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، إن العيار فلت داخل نادي الزمالك، ولا يوجد أحد يحاسب أي مخطئ من اللاعبين.

وتابع: يجب أن يكون هناك ربط وحزم داخل الفريق، موضحا أن عبدالله جمعة أخطأ عنده رده علي فاروق جعفر علي تويتر.

واختتم: حاليا لايوجد الشخص الكبير داخل الزمالك، اللي بيعاقب كل مخطئ، أو بيجمع اللاعبين.

وكان عبدالله جمعة كذب فاروق جعفر بشأن المعلومات التي صرح بها حول مفاوضات اللاعب لتجديد تعاقده مع الزمالك، وصرح جعفر بأن عبدالله جمعة طلب أضعاف راتبه الحالي لتجديد عقده.

ليكتب اللاعب عبر حسابه علي "إنستجرام"، قائلا: أولا الكلام ده  محصلش والكلام ده كذب وأنا مقعدتش مع حرتك عشان تقول كلام محصلش.
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