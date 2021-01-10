أستاذ فيروسات: لأول مرة يتم اكتشاف لقاح بهذه السرعة بعد جائحة كورونا

قالت الدكتورة سماح لطفى ، أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام ، إن فيروس كورونا بموجته الثانية شهد نسبة كبيرة فى الأعداد المصابة خاصة أن الفيروسات تنشط فى فصل الشتاء .

وأضافت "لطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc، أن قائمة الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى كثيرة ومتشابهة فى الأعراض ويفصل ما بينهما الاختبار .









وأشارت لوجود أنواع كثيرة من فيروسات كورونا وأولها كان سارس 1 والذى ظهر فى عام 2003 ، لافتة لوجود أنواع من الكورونا من الممكن ان تصيب الإنسان دون معرفة ، لافتة إلى أن لقاح كورونا بمثابة طوق النجاة خاصة أنه لأول مرة تحدث جائحة بشرية وتظهر الحلول بطريقة سريعة مثلما حدث فى أزمة فيروس كورونا .



