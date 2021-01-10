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أستاذ فيروسات: لأول مرة يتم اكتشاف لقاح بهذه السرعة بعد جائحة كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 02:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قالت الدكتورة سماح لطفى ، أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام ، إن فيروس كورونا بموجته الثانية شهد نسبة كبيرة فى الأعداد المصابة خاصة أن الفيروسات تنشط فى فصل الشتاء .
 
وأضافت  "لطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc، أن قائمة الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى كثيرة ومتشابهة فى الأعراض ويفصل ما بينهما الاختبار .


وأشارت لوجود أنواع كثيرة من فيروسات كورونا وأولها كان سارس 1 والذى ظهر فى عام 2003  ، لافتة لوجود أنواع من الكورونا من الممكن ان تصيب الإنسان دون معرفة ، لافتة إلى أن لقاح كورونا بمثابة طوق النجاة خاصة أنه لأول مرة تحدث جائحة بشرية وتظهر الحلول بطريقة سريعة مثلما حدث فى أزمة فيروس كورونا .

وتابعت أن التقنيات الحديثة أدت لسرعة اكتشاف لقاح فيروس كورونا ، لافتة إلى أن اللقاح أسرع حل لوقف انتشار فيروس كورونا  خاصة بعد زيادة أعداد الحالات المصابة بموجته الثانية . 
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