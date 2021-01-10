بوكيتينو: لا أعرف موعد عودة نيمار لصفوف باريس سان جيرمان

أضفى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، مزيدا من الغموض حول موعد عودة نيمار جونيور، نجم الفريق للملاعب.





وصرح بوكيتينو عبر قناة "RMC" الفرنسية: "لا أعلم بعد موعد تعافي نيمار من إصابته في الكاحل، سنرى في الأيام القليلة القادمة حالة المصابين، واتخاذ أفضل القرارات".





وفيما يخص حالة السنغالي إدريسا جايي لاعب وسط الفريق صاحب الـ31 عاما، أوضح المدير الفني لباريس سان جيرمان: "إدريسا جايي يعاني من آلام في المعدة".





وعن الفوز على بريست (3-0) في الدوري، قال المدرب الأرجنتيني: "راض عن أداء اللاعبين في أول مباراتين لي مع الفريق، أشكرهم، ألمس استجابة كبيرة لتعليماتي".





وزاد: "أشكر الجماهير على تخصيص لافتة لي في مدرجات حديقة الأمراء، لقد كانت أمسية خاصة شهدت عودتي لهذا الملعب بعد 18 عاما، وبالطبع أتمنى عودة الجماهير في أسرع وقت ممكن".





وتابع: "لقد قدم كيليان مبابي أداء مميزا، وسنحت له العديد من الفرص، ولكن للأسف لم يسجل، أما ماورو إيكاردي فهو عائد من إصابة أبعدته فترة طويلة، وإحرازه لهدف خطوة مهمة، لكنه مثل أي لاعب آخر، يجب أن يكون جاهزا مع أي فرصة".





وعن توظيف ماركينيوس، في مركز خط الوسط تحت قيادة توخيل، قال: "أحترم زملائي المدربين، ولا أريد إثارة الجدل، بالنسبة لي ماركينيوس في الوقت الحالي يؤدي مهام قلب الدفاع، وسنرى ما سيحدث، لا أريد أن تكون وجهة نظري مقدسة".



