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أخبار العالم

معدل مرعب.. واحد من كل 15 أمريكيا مريض بـ فيروس كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 02:38 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت إذاعة "يو إس إيه توداي" أن بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن 1 من كل 15 أمريكيًا أصيب بفيروس كورونا.

وتجاوزت الولايات المتحدة 22 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأعلى على الإطلاق للإصابات.

كما سجلت أكثر من 3890 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، وهي ثالث أعلى حصيلة يومية للوباء.

وفي ولاية كاليفورنيا ، أبلغ مسؤولو الصحة عن تسجيل إجمالي قياسي في يوم واحد بلغ 695 حالة وفاة مع إجهاد العديد من المستشفيات في ظل عدد غير مسبوق من الحالات.

وكشف مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة عدم صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأنها السبب في الارتفاع الهائل في عدد الإصابات.

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