أبرزها السعال.. علامات الإنذار المبكرة وأعراض الإصابة بالربو

علامات الإنذار المبكر هي تغييرات تحدث قبل أو في بداية نوبة الربو وقد تبدأ هذه العلامات قبل ظهور الأعراض المعروفة للمرض وتدل على تفاقم حالة الربو لدى المريض.

بشكل عام ، هذه العلامات ليست شديدة بما يكفي لمنعك من ممارسة أنشطتك اليومية، ولكن من خلال التعرف على هذه العلامات ، يمكنك إيقاف نوبة الربو أو منع حدوث تفاقم الأعراض وزيارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة والبدء فى تلقي العلاج المناسب حال ثبوت الإصابة بالربو.

وفقا لما ذكره موقع " webmd" تشمل علامات الإنذار المبكر لنوبة الربو ما يلي:

كثرة السعال وخاصة في الليل فقدان أنفاسك بسهولة أو ضيق في التنفس الشعور بالتعب الشديد أو الضعف عند ممارسة الرياضة أزيز أو سعال بعد التمرين الشعور بالتعب ، أو الانزعاج بسهولة ، أو التذمر ، أو تقلب المزاج انخفاض أو تغيرات في وظائف الرئة كما تم قياسها على مقياس ذروة الجريان دلائل على وجود البرد أو الحساسية " العطس ، سيلان الأنف ، السعال، احتقان الأنف، التهاب الحلق ، و الصداع" مشاكل في النوم



يتميز الربو بالتهاب القصبات الهوائية مع زيادة إنتاج الإفرازات اللزجة داخل الأنابيب، يعاني الأشخاص المصابون بالربو من أعراض عندما تتقلص الممرات الهوائية أو تشتعل فيها أو تمتلئ بالمخاط، تشمل أعراض الربو الشائعة ما يلي:





السعال وخاصة في الليل

صفير

ضيق في التنفس

ضيق الصدر أو الألم أو الضغط

ومع ذلك ، لا يعاني كل شخص مصاب بالربو من نفس الأعراض بنفس الطريقة، قد لا تكون لديك كل هذه الأعراض ، أو قد تكون لديك أعراض مختلفة في أوقات مختلفة. قد تختلف أعراض الربو أيضًا من نوبة ربو إلى أخرى ، وتكون خفيفة أثناء نوبة وحادة أثناء أخرى.





قد يمر بعض الأشخاص المصابين بالربو لفترات طويلة دون أن تظهر عليهم أي أعراض ، ويتوقف ذلك عن طريق تفاقم الأعراض بشكل دوري يسمى نوبات الربو، قد يعاني البعض الآخر من أعراض كل يوم، وقد ويصاب بعض الأشخاص به أثناء ممارسة الرياضة فقط، أو مع الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد .



