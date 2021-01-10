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نقيب تمريض: 68 ممرضا وممرضة استشهدوا خلال الموجة الثانية من كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 03:31 ص
طاقم التمريض
طاقم التمريض
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ندى رأفت
قالت الدكتورة كوثر محمود ، نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض ، وعضو مجلس الشيوخ ، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا شهدت وفاة حوالي 60 ممرضا وممرضة على مستوى الجمهورية ، مضيفة: في الموجة الثانية وصل عدد الراحلين حتى الآن 68 حالة وفاة من فريق التمريض، معقبة: "الممرض هو مشروع شهيد " .

وأضافت " كوثر محمود " في مداخلة هاتفية عبر موقع " zoom " مع برنامج " 90 دقيقة " ، أن الوزارة توفر حوالي 20 ألف جنيه لكل أسرة شهيد من قبل التمريض ، معقبة : " إحنا نفسنا نوفرلهم مبلغ أكتر من كده ، بس للأسف إمكانيات النقابة ضعيفة جدا " ، مشيرة إلى أن نقابة التمريض هي أول نقابة طالبت بتوفير صندوق للشهداء مثل القوات المسلحة والشرطة ، وأن النقابة تسمح بكل المساعدات المادية والمعنوية في ظل أزمة كورونا .

وتابعت نقيب التمريض ، أن التمريض يحتاج دعم من قبل الجمهور بإستمرار ، سواء كان دعم مادي أو معنوي ، أو أدبي ، أو علمي ، مؤكدة : " إحنا متابعينهم في كل الاتجاهات " ، وأشارت إلى أن في الموجة الأولى ، وجه الرئيس السيسي برفع التعويض إلى 75٪ زائدة على المبلغ الأساسي .

وناشدت " محمود " من خلال البرنامج ، وزير المالية بإعادة النظر في قانون 14 ، معقبة : " نبطشيات التمريض حتى الآن 20 جنيه فقط " ، مشيرة إلى أن الحوافز التي تم توفيرها للقائمين علي مرضى فيروس كورونا ، يتم توزيعها بشكل عشوائي في المستشفيات ، بالإضافة إلي اختلافها من إدارة لإدارة أُخرى ، لذلك الإمر يحتاج إلى متابعة ورقابة من قبل الوزارة .
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