بعد التعادل مع أوساسونا.. ريال مدريد يتصدر تويتر وسط غضب مشجعيه

تصدر نادي ريال مدريد الاسباني موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب مباراته أمام نادي أوساسونا الإسباني.





وتعادل سلبيا ريال مدريد امام اوساسونا ضمن منافسات الليجا الإسبانية أمس السبت مما جعله يفقد فرصة تصدر الليجا ولو مؤقتا، مما تسبب في حالة من الاستياء لدي عشاق الميرنجي علي تويتر.









وجاءت أبرز تعليقات جماهير ريال مدريد:





الريال صاحب المركز الثاني في الليجا يتعادل مع صاحب المركز 19 ، شوفوا جنون الليجا





فرقة منتصف جدول وبتخسر من كل الفرق عادي ازاي الريال يتعادل معاها





بعيدًا عن تصريح كروس وعن سوء الريال واخطاء زيزو المتكررة ، لعب المباراة قرار ظالم من رابطة الليجا





خطة الاتحاد الاسباني في عرقلة الريال تسير بشكل رائع حتى الان





وسقط ريال مدريد فخ التعادل السلبي، أمام أوساسونا، أمس السبت، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا.





ولم يستطع لاعبو ريال مدريد خطف هدف التقدم في النصف الأول من المواجهة، ولم يشكل الميرنيجي خطورة على مرمى صاحب الأرض.





وفشل الريال في تسديد أي كرة على مرمى خصمه في الشوط الأول من المباراة.





وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الملكي في الشوط الثاني خطف هدف الفوز، وأشرك زين الدين زيدان، لاعب الوسط فالفيردي وإيسكو وأيضا المهاجم ماريانو دياز من أجل تنشيط الهجوم.





ورغم التبديلات فشل الملكي في تحقيق الفوز واكتفى بالخروج بنقطة من ملعب أوساسونا.





يذكر أن الريال سجل هدفين خلال المباراة لكنهما ألغيا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "فار".





وفشل ريال مدريد في الارتقاء ولو مؤقتا بصدارة الليجا، ورفع الميرينجي رصيده إلى النقطة 37، خلف المتصدر أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ38 نقطة.