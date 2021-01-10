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فن

وفاة هادي الجيار.. مدرس اكتشف موهبته وأدخله الفن وأسرته حاولت منعه

الأحد 10/يناير/2021 - 04:38 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

كشف الفنان هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا اليوم، في لقاء تليفزيوني قبل وفاته، سبب دخوله عالم الفن، والتحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، معتبرا أن أحد معلميه في المرحلة الثانوية هو من اكتشف موهبته.


وأشار هادي الجيار إلى أن هذا المدرس كان يتمنى التحاقه بمجال الفن لكن أسرة الفنان منعته وهو ما دفعه على تشجيعه لتنمية تلك الموهبة من خلال الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.


وأضاف الجيار خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على قناة TeN أن من أكثر العوامل التي ساعدت على تكوين شخصيته الفنية كثرة القراءة والاطلاع سواء الكتب أو الروايات.


وكشف "الجيار" أنه على مدار مسيرته الفنية لم يختر أي دور لتقديمه لكن الأدوار هي التي تختاره، لذلك فإن جميع الأعمال التي قدمها تعد أعمالا انتقائية تتناسب مع شخصيته.


وأشار إلى ان دوره في مسلسل الضوء الشارد الذي اختير لتقديمه أخذ وقتا طويلا لاعداده حتى أنه كان بمثابة نقلة كبيرة في مسيرته الفنية.


وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.


يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 


كان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.


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