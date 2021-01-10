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مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة

الأحد 10/يناير/2021 - 09:36 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الأحد الموافق 10 يناير، عيد ميلاد الفنانة المغربية سميرة سعيد والتي أتمت اليوم عامها الـ 63، ورغم تخطيها حاجز الستين عاما إلا أنها استطاعت أن تنجح في لفت وجذب الأنظار إلى أناقتها وجمالها.

وتتمتع سميرة سعيد بذوق راق ومميز في اختيار الأزياء والإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، حيث تتميز بأنها تميل إلي قطع الملابس العصرية و ذات الألوان المبهجة مما يمنحها إطلالة شبابية لا تكشف عن عمرها الحقيقي.

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وتحرص الفنانة المغربية على التجديد والتنويع بين مختلف الموديلادت وتظهر من حين لأخر بلوك جديد ومختلف، فهي تقوم باختيار الإستايلات التي تتناسب معها وتكشف عن أناقتها وقوامها المثالي أيضا.

تعتمد سميرة سعيد على اختيار الإطلالات وفساتين السهرة التي تحمل توقيع دور الأزياء و المصممين العالمين و هو ما يميزها عن غيرها من النجمات الأخر، كما تقوم بأختيار الفساتين الأنيقة و الجذابة و المصنوعة من الأقمشة الفخامة مما يمنحها مظهرا جذابا.

تقوم سميرة سعيد باختيار تسريحات الشعر وصيحات المكياج الجذاب ذات الألوان الهادئة والمتناسقة مع لون بشرتها، كما تحرص على تنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات لكي تحصل على إطلالة متكاملة و مميزة.


في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة
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