تنمية المشروعات الصغيرة بشمال سيناء يبحث تيسير استخراج تراخيص المحال العامة

بحث محمد سلامة الشوربجي،نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة شمال سيناء، تيسير الخدمات مع مسئولي تراخيص المحال العامة في مجالس مدن: بئر العبد والحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء، وذلك لدعم التواصل مع مجالس المدن ومناقشة الآليات المتبعة في استخراج التراخيص للمشروعات الممولة من الجهاز، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وباقى الجهات.

وأكد نائب مدير فرع الجهاز،أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات كل من آمال زيدان المدير الإقليمي لفرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة شمال سيناء، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،لافتا إلى أن الاجتماع تناول أيضا الوقوف على أية معوقات تواجه استخراج التراخيص ومقترحات إزالتها وحلها وتيسير الخدمات المقدمة من خلال وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز لصالح تلك المشروعات.



وأضاف أسامة الشريف مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة،أنه تم التنسيق مع بعض البنوك وتوفير مقرات لها فى العريش ( لخدمة أبناء مراكز ومدن : العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل ) وبئر العبد ( لخدمة أبناء مركز بئر العبد ) لتمويل المشروعات المقدمة.

وأضاف أنه تم تمويل اقامة 213 مشروعا فى العريش وبئر العبد وفرت 84 فرصة عمل ، وهناك نحو 230 مشروعات تحت الدراسة ، وأنه يتم التمويل للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية الحديثة والقائمة بقروض تمويلية بفائدة تقل عن السعر السائد بنحو من 1 – 3 % ، وأنه يتم تمويل المشروعات بمبالغ تبدأ من ١٠ آلاف جنيها حتى مليونى جنيه حسب حجم كل مشروع وبالتيسيرات المقررة .

كما قام الصندوق الدوار للتنمية الاقتصادية وترشيد الطاقة فى المحافظة باتاحة مبلغ مليونى جنيها لتمويل اقامة المشروعات الزراعية الانتاجية بوسط سيناء .. حيث يتم صرف القروض اللازمة حسب طبيعة ونوعية المشروع ( بدون فوائد ) ونظير رسوم ادارية فقط لا تتعدى 6 % يتم تخفيضها الى 4 % فى حالة استمرارها ونجاحها ، ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرا ، ويتم الاهتمام بمشروعات البيت المنتج لما لها من تأثير على توفير فرص العمل وزيادة دخل الأسرة وتشجيع الانتاج ، وتضم العديد من المشروعات ، ومن بينها : تربية الأرانب والأغنام والماعز وغيرها ، تسمين العجول ، المناحل ، المزارع السمكية ، الخياطة ، أشغال الابرة والتطريز ، المخبوزات والمأكولات المنزلية ، والمناحل والمزارع السمكية الصغيرة على مياه الآبار وغيرها .. استفاد منها 1565 فردا .

ومن خلال مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، تم تمويل مشروعات وفى إطار التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وباقى الجهات ..تم تمويل العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، استفادة منها 16 جمعية من تمويل مشروعات صغيرة بقيمة تصل الى 39 مليون و 800 ألف جنيها .

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