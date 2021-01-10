بعد وفاتها.. شاهد كيف وصفت والدة حسن الرداد نجلها في لقاء لها.. فيديو

تصدر الفنان حسن الرداد مؤشرات البحث بـ جوجل بعد وفاته والدته "فادية الرداد" أمس السبت.





وسبق وكشفت والدة حسن الرداد في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عن مميزات نجلها، وصرحت قائلة: "حسن إنسان طيب جدا وعطوف على من حوله ويقدس بر الوالدين".





وأضافت: "حسن دايما بيجي على نفسه عشاني، وبيجامل ناس كتير وورث عن والده الطيبة والرجولة والشهامة".





وتابعت والدة حسن الرداد: "حسن رجل بيوتي ويحب الأسرة ودائما يصطحبني إلى أي مكان جميل".





وكان أعلن حسن الرداد وفاة والدته قائلا: "توفت الى رحمة الله تعالى احن و اطيب ام فى الدنيا السيدة فادية الرداد .. مع السلامة يا اغلى و اطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب. ( إنا لله و إنا اليه راجعون)".





تشيع جنازة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد اليوم الأحد عقب صلاة العصر من ساحة مقابر الوالدة.



