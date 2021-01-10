مواعيد المباريات اليوم الأحد 10 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، 10 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة روما وإنتر ميلان في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإيطالي.



