بعد تصدر مطارها الدولي للاعتماد الصحي إقليميا.. نواب: مصر لن تتهاون في تنفيذ الإجراءات الصحية لعدم توقف القطاع السياحي.. وشرم الشيخ المقصد الأول للسائحين في مصر

نائب: مطارات مصر آمنة ومستعدة لاستقبال الوفود السياحية.. وكورونا لن تؤثر على السياحة

برلمانى: شرم الشيخ أهم المقاصد السياحية المصرية

نائب: شرم الشيخ أول مدينة يرتبط فيها السياحة الشاطئية بالثقافية













أعلن المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، عن قائمة المطارات الـ21 المعتمدة صحيًا في قارة أفريقيا.









وجاء مطار شرم الشيخ الدولي في صدارة تلك المطارات ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA الذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا.











ويوفر برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) تقييمًا لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات فريق عمل ICAO لاستعادة الطيران (CART) جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات.











ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب أن اختيار مطار شرم الشيخ في صدارة هذا التصنيف يدل على جهود الدولة في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، مشيرين إلى أن جميع المطارات المصرية بالأماكن السياحية آمنة تماما ومستعدة لاستقبال الوفود السياحية في أي وقت.









وفي هذا السياق، أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن جميع المطارات المصرية بالأماكن السياحية آمنة تماما ومستعدة لاستقبال الوفود السياحية في أي وقت، مشيدا بتصدر مطار شرم الشيخ لتقرير المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، والذي يتضمن 21 مطار معتمد صحيا على مستوى قارة أفريقيا بالكامل.











وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انتشار الفيروس التاجي جعل هناك عدة قيود وإجراءات لابد أن يتم تنفيذها، خاصة في ظل تحور الفيروس وانتشار موجة ثانية منه في جميع دول العالم، لافتا إلى أن مصر استطاعت أن تطبق الإجراءات على أكمل وجه، خاصة في المطارات حتى لا يتم تعطيل السياحة مرة أخرى.











وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن توقف السياحة خلال انتشار الموجة الأولى وغلق المطارات أثر بالسلب على عدة جهات، والتي على رأسها العاملون بالقطاع الذين تعطلت مصالحهم لمدة تجاوزت الـ٤ أشهر، علاوة على تأثر الدخل القومي لنقص العملة الصعبة التي توفرها السياحة للدولة، مؤكدا أن مصر استعدت بشكل كبير لمواجهة الموجة الثانية حتى لا يتم تعطيل القطاع السياحي مرة أخرى.









من جانبه، أشاد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بصدارة مطار شرم الشيخ الدولى لقائمة المجلس الدولى لمطارات إقليم أفريقيا ضمن برنامج الاعتماد الصحي داخل القارة الأفريقية، قائلا: "شرم الشيخ من أهم المقاصد السياحية في مصر مكان زي دا عظيم جدا لازم نستغله بجميع الطرق، خاصة في الفترة دي ونستغل تقرير زي دا ونروجله بدرجة كبيرة".









وطالب "عبده"، وسائل الإعلام المختلفة بأن يتم نقل هذا الخبر والاعتماد عليه في عرض مشاهد متنوعة من المكان وعرض الأماكن السياحية التي تتميز بها شرم الشيخ بهدف جعلها مقصدا للسياح، خاصة أن هناك دليلا على فاعلية الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا هناك، مؤكدا أن مصر لن تتهاون في عمل المسحات الطبية قبل دخول أي سائح لأراضي الوطن.











وأفاد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بأن السياحة تأثرت بشكل كبير في العام الماضي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الجميع يؤكد ضرورة التزام القطاع والعاملين به بجميع الإجراءات الاحترازية حتى لا يتم وقف حركة الطيران مرة أخرى.









بدوره، قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن صدارة مطار شرم الشيخ الدولى لقائمة المجلس الدولى لمطارات إقليم أفريقيا ضمن برنامج الاعتماد الصحي داخل القارة الأفريقية يؤكد دور مصر الفعال، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة وملموسة من أجل تنشيط السياحة الخارجية والداخلية في ظل الأزمة الحالية.









وأضاف "إدريس" أن مدينة شرم الشيخ واحدة من أفضل الوجهات السياحية التي تتميز بها مصر نظرًا لما تضمه من شواطئ ومعالم مختلفة، لافتًا إلى أنها أول مدينة ترتبط فيها السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وذلك بعد افتتاح متحف شرم الشيخ.









وأفاد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن السائحين يتجهون إلى مدينة شرم الشيخ نظرا لطبيعتها الخلابة وجوها المشمس الدافئ الذي تتمتع بها، علاوة على ممارستهم للرياضيات المختلفة كالغطس للاستمتاع بمشاهدة الشعب المرجانية.