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فن

رانيا محمود ياسين تنعى والدة حسن الرداد: الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته

الأحد 10/يناير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، والدة الفنان حسن الرداد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من أمام الكعبة الشريفة قائلة:" خالص العزاء لأسره الفنان حسن الرداد في وفاة والدته البقاء لله الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته " إنا لله وإنا إليه راجعون".

‎وأعلن حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وفاة والدته. 

‎وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)". 

‎وشارك حسن الرداد في  فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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