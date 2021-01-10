نشرة الصحة والمرأة.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد.. و3 قطرات من هذا الزيت تقضى على الصداع فى لمح البصر

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة،خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

وداعا لمشاكل الهضم بهذه الحيل

يتسبب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة الإصابة ب عسر الهضم ويمكن عن طريق استخدام أدوية علاج عسر الهضم والانتفاخ بالأعشاب أن تساعد على محاربة مشاكل الهضم وتسريع التخلص من الانتفاخ.

