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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد.. و3 قطرات من هذا الزيت تقضى على الصداع فى لمح البصر

الأحد 10/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة،خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:


يتسبب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة الإصابة بعسر الهضم ويمكن عن طريق استخدام أدوية علاج  عسر الهضم والانتفاخ بالأعشاب أن تساعد على محاربة مشاكل الهضم وتسريع التخلص من الانتفاخ.

يمكنك تخسيس البطن وحرق الدهون بـ ريجيم سريع لإنقاص الوزن الوزن ونسف الدهون في 3 أسابيع يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

3 قطرات من هذا الزيت تقضى على الصداع فى لمح البصر

بعلاجات سريعة من مطبخك يمكتك علاج الصداع وإزالة ألم الرأس بسرعة بمجموعة علاجات طبيعية وحيل مجربة لعلاج الصداع .

إليك وفقا لموقع "medicalnewstoday" يسبب الصداع الشعور بالتوتر في الرقبة والكتف وفروة الرأس وغالبًا على جانب واحد من الرأس.


يصادف اليوم الأحد الموافق 10 يناير، عيد ميلاد الفنانة المغربية سميرة سعيد والتي أتمت اليوم عامها الـ 63، ورغم تخطيها حاجز الستين عاما إلا أنها استطاعت أن تنجح في لفت وجذب الأنظار إلى أناقتها وجمالها.

وتتمتع سميرة سعيد بذوق راق ومميز في اختيار الأزياء والإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، حيث تتميز بأنها تميل إلي قطع الملابس العصرية و ذات الألوان المبهجة مما يمنحها إطلالة شبابية لا تكشف عن عمرها الحقيقي.إليكم أبرز إطلالتها


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