انتحل شخصية ترامب.. هكذا عاقب تويتر برلمانيا فرنسيا

أعلن موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الأحد، إغلاق حساب البرلماني الفرنسي، يواكيم سون فورجيه، بسبب انتحاله شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيامه بنشر تغريدات نيابة عنه.





ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أوضح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حساب البرلماني تم إغلاقه بسبب مخالفته قواعد الموقع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.





وكشفت بوليتيكو، أن البيانات الشخصية لحساب سون-فورجيه تم تغييرها إلى ما كان لدى حساب ترامب الذي تم إغلاقه على أساس دائم قبل ساعات من ذلك، لافتة إلى أّنه خلال هذه الفترة الوجيزة نشرت على حساب البرلماني الفرنسي عدة تغريدات منسوبة إلى الرئيس الأمريكي، منها نداء استغاثة مؤلف من كلمة واحدة: "ساعدوني!".





وجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي هذا النائب الفرنسي، مشاكل متعلقة بانتحال شخصيات سياسيين بارزين في “تويتر”، حيث تم تغيير البيانات الشخصية لحساب النائب إلى ما لدى حساب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أبريل الماضي، وأصر سون-فورجيه حينئذ على أن حسابه تعرض لاختراق.





وكان تويتر علق أمس الأول «بشكل دائم» الحساب الشخصي لترامب، متحدثا عن مخاطر حصول «تحريض جديد على العنف» من جانب الرئيس، بعد يومين على أعمال الشغب التي قام بها عدد من أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول لساعات عدة.





وقال الموقع في بيان «بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات وللسياق الحالي، علقنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف» من جانب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته.





وبدوره، اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسيلته المفضلة في نشر آرائه وقراراته، بالتآمر «لإسكاته» بعدما قام بتعليق حسابه «بشكل دائم»، وأعلن ترامب «إنه قد ينشئ منصة خاصة به على شبكة الإنترنت»، بعدما ضاق الطوق حوله اثر منعه من استخدام مواقع تواصل اجتماعي الواحد تلو الآخر.





ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس الأميركي بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي. لكن موقع «تويتر» منع ترامب من كتابة التغريدات حتى عبر الحساب الرسمي المخصص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية ( [email protected] ).



