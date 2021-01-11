فخرى الفقى: سانضم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب





قال النائب فخرى الفقى ، عضو مجلس النواب أنه وضع أولى رغباته الإنضمام إلى اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ، ثم يليها لجنة الخطة والموازانة ، ثم لجنة التعليم بمجلس النواب.





وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يتوقع ان يتم الموافقة على رغبته للإنضمام إلى اللجن الاقتصادية بالبرلمان ، بحكم خبرته فى المجال الاقتصادى وكونه خبير اقتصادي وكان يشغل مستشار صندوق النقد الدولى الاسبق.



