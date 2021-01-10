برلماني يطالب بالتصدي لجشع تجار الأكسجين: الأنبوبة وصلت 4 آلاف جنيه

أكد النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة وكافة أجهزة الدولة يعملون على قدم وساق من أجل توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، علاوةً على ذلك ضخ أعداد كبيرة من أنابيب الأكسجين تدارك حدوث أزمات في أي وقت، مشيدًا بتعاقد الحكومة على 20 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.





وأضاف «الشرقاوي»، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل القضاء على جائحة كورونا وحماية المواطنين من خطورة عدم وعيهم واستهتارهم بالفيروس رغم تزايد الإصابة، مطالبًا بضرورة المواجهة الجادة والحاسمة ضد أي تراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمنتهى الحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.





وطالب «الشرقاوي»، بالتصدي لجشع التجار وموردي أسطوانات الأكسجين للمحافظات، بعد ارتفاع أسعارها، التي وصلت في بعض المناطق إلى 4 آلاف جنيه للأنبوب الواحد بعد 1300 جنيه، بجانب ضرورة تطبيق عقوبة رادعة وفرض رقابة مشددة على جميع منافذ بيع أسطوانات الأكسجين ومحال المستلزمات الطبية.





كما وجّه، التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من المنتمين للمنظومة الصحية بجميع المحافظات لاستمرارهم في أداء دورهم البطولي بحرفية ومهنية عالية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.