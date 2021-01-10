رشاد عبده: انخفاض التضخم جاء نتيجة للاتجاه نحو الإدخار وقت الأزمات

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انخفاض معدل التضخم يرجع إلى زيادة إنتاج السلع مع قلة الطلب عليها مما أدى إلى انخفاض الاسعار، لافتًا إلى ا نخفاض معدل التضخم الشهري -0. 5% خلال شهر ديسمبر عام 2020 عن شهر نوفمبر 2020.









وتابع "عبده" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن قلة الطلب على السلع المعروضة يرجع إلى اتجاه الافراد والدول إلى الادخار في وقت الازمات لتوفير اموال لمواجهة أزمة كورونا فالجميع لا يعلم إلى متى ستظل هذه الجائحة و إلى أي مدى ستصل عواقبها، ولهذا السبب نجد أن معدلات الادخار زادت و ايضا قيمة المدخرات في البنوك زادت.





ويذكر أن أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-10.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.6%).





هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.7%) ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.1%).





وسجّل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.



