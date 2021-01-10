ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر بسبب "كورونا"

الأحد 10/يناير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قررت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، مليكة بن دودة، إعادة فتح المسارح ودور الثقافة والمؤسسات الثقافية التي أغلقت منذ أكثر من 10 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وذكر بيان لوزارة الثقافة الجزائرية اليوم /الأحد/ أن قرار إعادة فتح المسارح ودور الثقافة والمؤسسات الثقافية جاء عقب الاجتماع الذي عقدته بن دودة مع قيادات الوزارة واستجابة لرغبة المثقفين والفنانين الماسة لتفعيل النشاطات الثقافية والفنية، مشددة على ضرورة تطبيق واحترام البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي وباء كورونا.
يذكر أن وزارة الثقافة الجزائرية علقت في 11 مارس الماضي جميع النشاطات والفعاليات الثقافية في كافة أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار بى واى دى f3 بعد الزيادة الأخيرة في مصر

شاهد.. أقارب الفنان هادي الجيار ينتظرون خروج جثمانه أمام مستشفى الهرم

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي