البورصة العراقية تداولت 403 مليارات سهم خلال العام الماضي

تداولت البورصةُ العراقية 403 مليارات سهم, بقيمة 330 مليار دينار عراقي خلال العام الماضي 2020م.





وأفادت البورصة العراقية في بيان أن مؤشر أسعار الأسهم المتداولة (ISX60) أغلق على 508 نِقَاط في آخر جلسة عقدتها البورصة العام الماضي, مرتفعا بنسبة 3 في المئة عن إغلاق عام 2019م الذي كان عند 493 نقطة.













وأوضح أن عدد الشركات المسجلة في السوق بلغ 104 شركات مساهمة، فيما بلغ عدد الشركات المتعامل بأسهمها 75 شركة مساهمة فقط, وذلك بسبب وقف تداول أسهم بقية الشركات نتيجة عدم تقديمها إفصاحًا سنويا أو بيانات مالية سنوية.