ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس اتحاد طلاب "عين شمس": إتمام توزيع 60% من خطوط WE المجانية

الأحد 10/يناير/2021 - 03:36 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي
قال محمد لاشين، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الأنشطة الطلابية تسير بشكل إيجابي عبر الإنترنت من خلال الصفحات الخاصة بالإتحاد الطلابي، مشيراٍ إلى تفعيل صندوق الشكاوى عبر صفحة الرئيسة للاتحاد الطلابي الخاصة بفيس بوك لتلقي كافة شكاوى الطلاب التي تواجههم خلال التعلم عن بُعد. 


وأوضح "لاشين" خلال تصريحاته لموقع " صدى البلد " أن الاتحاد يسعى الآن إلى تنظيم دورات تدريبية رياضية للطلاب خلال الإنترنت حتي لا تشعر الطلاب بملل أثناء الإجازة بالإضافة إلى المسابقات العملية عبر الصفحات الخاصة بالأسر بكل كلية. 

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن لكل كلية وأسرة خطة منفصلة بها للنشاط الطلابي، بالإضافة إلى الخطة العامة لمساعدة الطلاب وتقديم أفضل الأنشطة، مشيرًا الى مساعدة كافة الطلاب فى  حالة العطل الفني بالإيميلات الجامعية والمنصات التعليمية من خلال الصفحة الرئيسة عبر فيس بوك.

واستطرد إلى أن الاتحاد الطلابي يوصل كافة مقترحات الطلاب عن الاختبارات وأدائها شكلها لإدارة الجامعة حتي يتم مناقشتها، مؤكدًا على توزيع 60% من الخطوط الإنترنت المجانية علي الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد تربية نوعية عين شمس: امتحانات التربية العملية للفرق الثالثة والرابعة 24 ديسمبر

في ندوة صدى البلد .. رئيس اتحاد طلاب عين شمس ونائبه: إحنا صوت زملائنا وأرقامنا متاحة للجميع لطرح مشاكلهم .. هدفنا مشروع محو الأمية وتوسيع قاعدة الأنشطة داخل الجامعة

رئيس اتحاد جامعة عين شمس : توسيع قاعدة الأنشطة والاهتمام بمشاكل الطلاب

رئيس اتحاد طلاب عين شمس: الأنشطة الطلابية مستمرة عبر الإنترنت والجامعة دعمت بشرائح مجانية

حلول إبداعية لمواصلة التعليم عن بعد في جامعة عين شمس.. شرائح إنترنت لغير القادرين.. نشر المقررات الدراسية بجودة عالية بالمنصات الإلكترونية.. والأنشطة الطلابية تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اتحاد طلاب علوم عين شمس: أنشطة متنوعة وحفلات "أون لاين" بعد تعليق الدراسة

ترشيحاتنا

إليسا تفضح حكومة بلدها: عسكر علي مين

بدموع فؤادي بدعيلك .. صلاح عبد الله ينعى هادي الجيار بكلمات موثرة

مدبولى: توجيهات رئاسية برصد شكاوى المواطنين وسرعة حلها

لاعب جديد يرحل عن الأهلي.. شوبير يثير الجدل

دعاء يظهر الحقيقة .. ردده عند شعورك بالظلم وضياع الحق

لأول مرة منذ 9 أشهر.. تراجع الحالات النشطة في السعودية لأقل من2000 واستقرار في عدد الإصابات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الشعبي .. 3 وصفات مختلفة لعمل الطعمية

تعرف على أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2021 في مصر

دراسة تنصح بتقليل استخدام ملح الطعام في الشتاء لهذه الأسباب