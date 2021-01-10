رئيس اتحاد طلاب "عين شمس": إتمام توزيع 60% من خطوط WE المجانية

قال محمد لاشين، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الأنشطة الطلابية تسير بشكل إيجابي عبر الإنترنت من خلال الصفحات الخاصة بالإتحاد الطلابي، مشيراٍ إلى تفعيل صندوق الشكاوى عبر صفحة الرئيسة للاتحاد الطلابي الخاصة بفيس بوك لتلقي كافة شكاوى الطلاب التي تواجههم خلال التعلم عن بُعد.









وأوضح "لاشين" خلال تصريحاته لموقع " صدى البلد " أن الاتحاد يسعى الآن إلى تنظيم دورات تدريبية رياضية للطلاب خلال الإنترنت حتي لا تشعر الطلاب بملل أثناء الإجازة بالإضافة إلى المسابقات العملية عبر الصفحات الخاصة بالأسر بكل كلية.





ولفت رئيس الاتحاد إلى أن لكل كلية وأسرة خطة منفصلة بها للنشاط الطلابي، بالإضافة إلى الخطة العامة لمساعدة الطلاب وتقديم أفضل الأنشطة، مشيرًا الى مساعدة كافة الطلاب فى حالة العطل الفني بالإيميلات الجامعية والمنصات التعليمية من خلال الصفحة الرئيسة عبر فيس بوك.





واستطرد إلى أن الاتحاد الطلابي يوصل كافة مقترحات الطلاب عن الاختبارات وأدائها شكلها لإدارة الجامعة حتي يتم مناقشتها، مؤكدًا على توزيع 60% من الخطوط الإنترنت المجانية علي الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة.