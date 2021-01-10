تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض اليوم، الأحد.
يأتي هذا قبل انطلاق التدريبات استعدادا للقاء المصري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز على الطلائع بثلاثية دون رد في الجولة السادسة لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بالأمس على استاد السويس.
وطالب المدير الفني، اللاعبين بمزيد من التركيز في الفترة الحالية وعدم التفريط في أي نقطة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.
وطلب باتشيكو من اللاعبين غلق ملف مباراة الطلائع الأخيرة والتركيز في التدريبات استعدادا للقاء المصري المقبل المقرر له باستاد برج العرب.