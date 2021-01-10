تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض اليوم، الأحد.









يأتي هذا قبل انطلاق التدريبات استعدادا للقاء المصري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.









ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز على الطلائع بثلاثية دون رد في الجولة السادسة لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بالأمس على استاد السويس.









وطالب المدير الفني، اللاعبين بمزيد من التركيز في الفترة الحالية وعدم التفريط في أي نقطة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.













وطلب باتشيكو من اللاعبين غلق ملف مباراة الطلائع الأخيرة والتركيز في التدريبات استعدادا للقاء المصري المقبل المقرر له باستاد برج العرب.