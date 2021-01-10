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أخبار العالم

بعد خروج كورونا عن السيطرة.. الرئيس اللبناني يدعو لـ اجتماع استثنائي

الأحد 10/يناير/2021 - 03:29 م
الرئيس اللبناني يدعو
الرئيس اللبناني يدعو لعقد اجتماعا استثنائيا حول كورونا
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دعاء أبوهشيمة
دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد.

ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة للإعلام اللبناني، من المقرر أن يعقد الاجتماع عند الثالثة من بعد ظهر يوم غد الاثنين في الـ11 من يناير الجاري في قصر بعبدا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أمس السبت، أن عدد الإصابات اليومية بكورونا ارتفع خلال أسبوعين من 1500 إصابة يوميا إلى 5500، متوقعة وصول عدد الإصابات اليومية في البلاد إلى 8 آلاف.

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية:" فقدنا السيطرة على تفشي فيروس كورونا". وأكدت عدم وجود أماكن شاغرة في غرف العناية الفائقة لمصابي كورونا.

فيما طالبت اللجنة النيابية الصحية في لبنان المسؤولين بفرض حالة الطوارئ الصحية فورا.

 وسجلت السلطات الصحية في لبنان، أمس السبت، 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.

ودعا مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي في لبنان، فراس الأبيض، اليوم الأحد إلى ضرورة "النظر إلى الخسائر الوشيكة في الأرواح، والتي كان بالامكان تجنبها، فمن أن نكون صريحين، المطلوب تغيير في الاتجاه واتباع نهج صارم إذا أردنا تجنب السقوط أكثر في الهاوية".
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